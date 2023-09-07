Брянские полицейские раскрыли кражу мопеда из гаража

Фигурант оказался причастен к еще двум эпизодам преступной деятельности. В мае этого года он похитил из частного дома электролобзик, шуруповерт и набор коронок. А годом ранее из гаража он забрал инструменты. Почти все похищенные вещи подозреваемый хранил у себя дома и использовал.

Брянские полицейские раскрыли кражу мопеда и инструментов из гаража. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Пить или быть? Заблуждения и правда об алкоголе. Накануне Всероссийского дня трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября, редактор пообщался с главным профилактологом региона, заведующей Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» Натальей Лебедевой. Речь шла о коварстве «веселящей воды» и последствиях её употребления. Безопасных доз алкоголя нет! — Смоленская область, по информации портала федерального

Поговорим о важном Какие изменения ждут смолян в сфере образования? Кого будут принимать в «Орлята», какие темы будут затрагиваться в «Разговорах о важном» и когда появятся новые учебники истории? Об этом и многом другом рассказала во время прямого эфира начальник департамента Смоленской области по образованию и науке Елена Талкина. Прямой эфир провёл ЦУР совместно с администрацией Смоленской области.

Работа по специальности Как в регионе поддерживают студентов–целевиков? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин встретился со студентами, принятыми на обучение по целевым договорам в два крупнейших вуза региона – СмолГУ и СГМУ – на педагогические и медицинские направления. Василий Анохин проинформировал будущих специалистов о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. Во встрече приняли участие 229 молодых

В новом филиале МФЦ Еще один многофункциональный центр заработал в Смоленске. Новый филиал МФЦ на прошлой неделе распахнул свои двери на ул.Маршала Еременко, в доме №60а. Это значит, что государственные и муниципальные услуги стали доступнее и ближе для жителей Заднепровского района. В новом МФЦ побывал врио губернатора Василий Анохин, который осмотрел филиал и также пообщался с его сотрудниками. Вся

Педагогический стаж В преддверии нового учебного года в КВЦ им. Тенишевых прошла традиционная областная августовская педагогическая конференция. В ней приняли участие врио губернатора Василий Анохин и в режиме ВКС министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Василий Анохин рассказал участникам встречи о проводимой на Смоленщине политике в сфере образования и в том числе о мерах поддержки педагогов. Врио губернатора