Брянские полицейские раскрыли кражу полутонны металла
Полицейские раскрыли кражу более полутонны металла с дачного участка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию с заявлением о краже обратился 53-летний житель Брянска. Со двора его дачного участка в Фокинском районе пропали 25 металлических листов. Более полтонны металла потерпевший оценил в почти в 10 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 18-летний житель поселка Большое Полпино. Парень вывез металл на гужевой повозке, а затем продал его.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Причиненный потерпевшему ущерб обвиняемый возместил.
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