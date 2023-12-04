Брянские полицейские раскрыли кражу полутонны металла

Полицейские раскрыли кражу более полутонны металла с дачного участка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратился 53-летний житель Брянска. Со двора его дачного участка в Фокинском районе пропали 25 металлических листов. Более полтонны металла потерпевший оценил в почти в 10 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 18-летний житель поселка Большое Полпино. Парень вывез металл на гужевой повозке, а затем продал его.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Причиненный потерпевшему ущерб обвиняемый возместил.