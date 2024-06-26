Брянские полицейские раскрыли кражу товаров на 17 тысяч рублей из супермаркета

Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже товаров на 17 тысяч рублей из супермаркета. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился сотрудник службы безопасности супермаркета в Новозыбкове. На запись камер видеонаблюдения попала женщина, которая без оплаты вывезла на тележке из зала продукты и бытовую химию. Ущерб превысил 17 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемую. 21-летняя жительница города уже была судима. Она созналась в преступлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».