Брянские полицейские раскрыли серию дачных краж

Полицейские раскрыли серию краж с дачных участков в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Житель Фокинского района Брянска обратился в полицию с заявлением о краже имущества.

Из его дома на дачном участке в садоводческом товариществе «Рассвет-2» пропали два велосипеда и бензотриммер. Неизвестный вор выломал окно и проник в помещение.

Стражи порядка установили причастность к краже ранее судимого 42-летнего уроженца Брянска. Без регистрации он жил в садоводческом обществе на даче, принадлежавшей его покойной родственнице.

Правоохранители выяснили, что преступлений он совершил уже 10. С дач фигурнат похищал электроинструмент, посуду и другие металлические изделия. Имущество он сдавал на металлолом или продавал. Бензотриммер и один из велосипедов полицейские обнаружили в жилище подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет колонии.