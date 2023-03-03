Брянские полицейские раскрыли серию дачных краж

Полицейские раскрыли серию краж с дачных участков в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Житель Фокинского района Брянска обратился в полицию с заявлением о краже имущества.
Из его дома на дачном участке в садоводческом товариществе «Рассвет-2» пропали два велосипеда и бензотриммер. Неизвестный вор выломал окно и проник в помещение.
Стражи порядка установили причастность к краже ранее судимого 42-летнего уроженца Брянска. Без регистрации он жил в садоводческом обществе на даче, принадлежавшей его покойной родственнице.
Правоохранители выяснили, что преступлений он совершил уже 10. С дач фигурнат похищал электроинструмент, посуду и другие металлические изделия. Имущество он сдавал на металлолом или продавал. Бензотриммер и один из велосипедов полицейские обнаружили в жилище подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет колонии.
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