Брянские полицейские раскрыли серию краж из гаражей

Стражи порядка задержали подозреваемого в серии краж из семи гаражей в областном центре. Об этом сообщили в региональном УМВД.

53-летняя жительница Брянска сообщили о краже из её гаража, расположенного в Володарском округе. Неизвестный вор взломал замок на двери. Он забрал два комплекта автомобильных шин, велосипед и электроинструменты.

На территории этого же общества были вскрыты еще шесть гаражей. Злоумышленник забрал электроинструменты, велосипеды и электроприборы.

Полицейские установили причастность к кражам ранее судимого 30-летнего уроженца Брянска. Его задержали после совершения очередного преступления. Мужчина забрал велосипед из подъезда многоэтажки.

Похищенное из гаражей имущество мужчина продал или сдал на металлолом. По восьми эпизодам ему предъявили обвинение.