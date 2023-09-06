Брянские полицейские раскрыли серию магазинных краж

Полицейские раскрыли серию краж из магазинов Брянска на 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Брянские полицейские задержали серийного магазинного вора. 37-летний житель Жуковки периодически приезжал в областной центр и заходил в магазины самообслуживания. Там мужчина складывал в пакет деликатесы, кофе и предметы гигиены. После этого он брал недорогой товар, расплачивался за него на кассе и покидал торговую точку. Без оплаты он выносил товары в несколько тысяч рублей. Похищенное он продавал.

Полицейские установили причастность злоумышленника к шести эпизодам. Сумма ущерба магазинам составила около 30 тысяч рублей. Мужчина обязался возместить его. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».