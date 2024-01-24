Брянские полицейские разбираются в обстоятельствах кражи и шантажа

Брянские полицейские разбираются в обстоятельствах кражи 30 тысяч рублей и шантажа. Об этом сообщили а региональном УМВД.

В криминальной истории разбираются сотрудники городского отдела полиции. К правоохранителям обратился. После застолья с приятелем и случайной знакомой он обнаружил исчезновение 30 тысяч рублей из сумки. В краже призналась 32-летняя женщина. Мужчина же предложил добавить к этой сумме ещё 15 тысяч рублей и выкупить у незадачливой похитительницы её смартфон. Женщина согласилась на сделку. Но через некоторое время она позвонила мужчине и потребовала телефон назад, угрожая сообщить в полицию о присвоении имущества.

Стражи порядка вернули телефон и деньги законным владельцам. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.