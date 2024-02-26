Брянские полицейские выявили повторный факт продажи алкоголя подростку

Брянские полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела за продажу алкоголя девочке-подростку. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянске сотрудники отдела по делам несовершеннолетних во время профилактического рейда выявили факт продажи алкоголя подростку. На улице они остановили девушку с бутылкой пива в руках. 16-летнему подростку слабоалкогольный напиток без требований предъявить паспорт подали в киоске неподалеку.

Сотрудники полиции выяснили, что 54-летняя продавец этой торговой точки два года назад уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

По данному факту проводится проверка. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дело. Продавцу грозит крупный штраф.