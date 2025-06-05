Брянские полицейские за день раскрыли кражу инструментов со стройки

Брянские полицейские за один день задержали подозреваемого в краже инструментов со стройки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции Клинцовского района обратился мастер строительной бригады. Ночью неизвестный вор сорвал навесной замок на двери вагончика и похитил электроинструменты.

В этот же день оперативники уголовного розыска задержали 34-летнего жителя района. Тот уже был судим за мошенничество. Похищенное имущество правоохранители изъяли. Возбуждено уголовное дело.