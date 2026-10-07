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Криминал

Брянский суд обязал дроппера вернуть похищенные мошенниками у пенсионера деньги

2026, 07 октября 08:34
Брянский суд обязал дроппера вернуть похищенные мошенниками у пенсионера деньги
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Брянский суд обязал дроппера вернуть похищенные мошенниками у пенсионера деньги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники надзорного ведомства защитили права пенсионера из Брянска. Мужчина в июне 2025 году стал жертвой мошенников. В мессенджере он договорился с незнакомцем о покупке у него фотоаппарата. На указанный продавцом счёт потерпевший перевёл свыше 230 тысяч рублей. Ни техники, ни денег назад мужчина не получил. 

Правоохранители возбудили уголовное дело. Личность владельца счёта, на который поступили деньги потерпевшего, стражи порядка установили.

Прокурор Володарского района города Брянска обратился в суд с иском о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция требования удовлетворила. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

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