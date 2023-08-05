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Брянские полицейские за три часа задержали ограбившего ювелирный магазин мужчину

2023, 05 августа 13:34 Происшествия
Брянские полицейские за три часа задержали ограбившего ювелирный магазин мужчину
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Полицейские за три часа задержали мужчину, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина в торговом центре Брянска. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

Инцидент произошел в торговом центре «Родина» в Советском районе Брянска. В ювелирный магазин зашел мужчина, разбил витрину, забрал планшеты с украшениями и убежал. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность грабителя. Им оказался 37-летний житель Челябинской области. 

Оперативники задержали подозреваемого через три часа в Брянском районе. Он пешком шел вдоль автомобильной дороги. У мужчины стражи порядка изъяли нож, документы и похищенные ювелирные украшения. 

Стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия.

Брянские полицейские за три часа задержали ограбившего ювелирный магазин мужчину

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