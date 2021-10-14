Брянские полицейские задержали двух криминальных авторитетов

Положенца и смотрящего заключили под стражу.

Сотрудники УМВД России по Брянской области и регионального УФСБ задержали двух криминальных авторитетов, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

Как сообщает региональное УМВД, в марте 2020 года уроженец одной из стран ближнего зарубежья в онлайн-режиме принял участие в собрании преступных авторитетов.

По итогам собрания ему присвоили статус «положенец». Такой статус обязывает всех членов уголовно-преступной среды, имеющих более низкие «звания», подчиняться указаниям и распоряжениям авторитета. Также ему «выделили» зону преступного влияния на территории Брянской области.

Используя полученные полномочия, новоявленный положенец присвоил криминальный статус «смотрящий» ранее судимому жителю Карачевского района и поручил ему заниматься сбором денег, в том числе путем выбивания долгов. Деньги предназначались для материальной поддержки заключенных.

Уголовные дела возбудили по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Оба авторитета задержаны и находятся под стражей.