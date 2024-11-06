Брянские полицейские задержали кибермошенника из Тулы

Полицейские задержали кибермошенника из Тулы, обманувшего брянца под предлогом продажи автомобильных запчастей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 22-летний житель Бежицкого района Брянска. Молодой человек нашел объявление о продажи автомобильных запчастей в соцсетях. Заявитель пообщался с продавцом, оформил доставку и перевёл 16 тысяч рублей. Но запчасти так и не пришли, а продавец исчез.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 28-летний житель Тульской области. Правоохранители задержали его дома. Мужчина признался, что продажей автозапчастей не занимается, а с помощью объявления решил подзаработать на доверчивых людях.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».