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Брянские полицейские задержали кибермошенника из Тулы

2024, 06 ноября 17:29 Происшествия
Брянские полицейские задержали кибермошенника из Тулы
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Полицейские задержали кибермошенника из Тулы, обманувшего брянца под предлогом продажи автомобильных запчастей. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 22-летний житель Бежицкого района Брянска. Молодой человек нашел объявление о продажи автомобильных запчастей в соцсетях. Заявитель пообщался с продавцом, оформил доставку и перевёл 16 тысяч рублей. Но запчасти так и не пришли, а продавец исчез.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 28-летний житель Тульской области. Правоохранители задержали его дома. Мужчина признался, что продажей автозапчастей не занимается, а с помощью объявления решил подзаработать на доверчивых людях. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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