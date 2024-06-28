Брянские полицейские задержали курьера мошенников из Саратова

Брянские полицейские задержали жителя Саратова,который помог телефонным мошенникам похитить 60 тысяч рублей и 5300 долларов США у пенсионерки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиции обратилась 64-летняя жительница Володарского района Брянска. Женщине позвонили якобы сотрудники правоохранительного ведомства и службы безопасности банка. Они сообщили, что личные данные женщины попали к мошенникам и она может лишиться сбережений. Пенсионерку они убедили передать всю наличность «доверенному лицу», которое поместит их на «безопасный счёт». Курьеру женщина отдала 60 тысяч рублей и 5300 долларов США. Лишь после этого она поняла, что стала жертвой обмана.

Сотрудники полиции задержали пособника мошенников в Подмосковье. 18-летний житель Саратова ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Он уже успел передать деньги «работодателям».

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».