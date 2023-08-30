Брянские полицейские задержали курьера, обманувшего пять пенсионерок

Брянские полицейские задержали 23-летнего жителя областного центра, обманувшего пять пенсионерок. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась пенсионерка из Советского района Брянска. Женщине позвонил неизвестный, представился правоохранителем и сообщил о попавшем в ДТП родственнике. Он потребовал деньги за то, чтобы «замять» дело. Прибывшему курьеру женщина отдала 200 тысяч рублей. Лишь позже связавшись с родными она узнала, что стала жертвой обмана.

За два дня в аналогичную ситуацию попали еще одна жительница Брянска и трое пенсионерок из Брянского района. Пяти потерпевших лишились 1 830 000 рублей.

Сотрудники полиции в течение суток установили местонахождение курьера. К совершению всех пяти преступлений оказался причастен 23-летний житель Брянска. А поле зрения полиции он ранее не попадал.

Возбуждены уголовные дела.