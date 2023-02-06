Брянские полицейские задержали курьера телефонных мошенников

Стражи порядка задержали жителя Клинцовского района, подозреваемого в пособничестве телефонным обманщикам. Об это сообщили в региональном УМВД.

Брянские оперативники задержали очередного курьера дистанционных мошенников. Молодой житель Клинцовского района объявление о работе нашёл в мессенджере. Он получал адреса, где требовалось забрать деньги, а потом перевести их на банковский счет. Себе он оставлял себе 10% «комиссионных».

У парня и его подружки стражи порядка изъяли более 170 тысяч рублей. Уже установлена причастность юноши к четырем эпизодам мошенничества. Злоумышленники сообщили пожилым жителям Клинцов о якобы попавших в беду родственниках и убедили передать курьеру 810 тысяч рублей.

Легким заработком молодой человек промышлял около недели. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

С начала 2023 года брянские полицейские задержали 15 курьеров телефонных мошенников. Правоохранители установили их причастность к 37 эпизодам преступной деятельности.