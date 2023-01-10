Брянские полицейские задержали мошенницу из турфирмы

Полицейские задержали работницу брянской турфирмы, подозреваемую в обмане клиентки. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 30-летняя жительница Брянского района. Осенью прошлого года в социальной сети женщина нашла рекламу туристического агентства. Сотрудница подобрала её заграничный тур за 200 тысяч рублей. Но через неделю ей сообщили об отмене рейса. Несколько месяцев потерпевшей обещали вернуть деньги за путевку, оттягивая срок под выдуманными предлогами.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску установили личность недобросовестного турагента. 36-летняя жительница Советского района уже была судима за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело.