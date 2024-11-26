Брянские полицейские задержали мошенника из Крыма

Брянские полицейские задержали 18-летнего жителя Крыма, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 20-летний житель Фокинского района Брянска. На сайте бесплатных объявлений он нашёл предложение о продаже куртки. Он оформил доставку и отправил продавцу 8500 рублей. Но товар так и не пришёл. Продавец несколько раз выдумывал причины задержки, а потом перестал выходить на связь.
Оперативники сыскного отдела уголовного розыска полиции Брянску установили, что к преступлению причастен 18-летний житель Республики Крым. Молодого человека задержали. Он признался, что куртки для продажи у него не было, а объявление разместил, чтобы подзаработать на доверчивых людях. Правоохранители установили причастность фигуранта к аналогичным преступлениями в отношении жителей других регионов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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