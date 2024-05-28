Брянские полицейские задержали ограбивших прохожего подростков

Брянские полицейские задержали по горячим следам двух подростков, подозреваемых в ограблении прохожего. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило сообщение об ограблении. Прибывшим на вызов потерпевший мужчина рассказал, что двое злоумышленников напали на него в подъезде. Они повалили жертву на пол, отобрали сумку с банковскими картами и сбежали.

Спустя несколько часов подозреваемых стражи порядка задержали. Ими оказались 16-летний ранее судимый житель Володарского района и его 17-летний приятель. Подростки пояснили,что высмотрели мужчину на улице и преследовали его до подъезда. Похищенными картами они пытались расплатиться в магазине, но потерпевший успел их заблокировать.

Материалы дела переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения.