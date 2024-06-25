Брянские полицейские задержали подозреваемого в грабеже и вымогательстве

Брянские полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в ограблении пенсионера и вымогательстве. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 63-летний житель областного центра. Знакомый похитил у него мобильный телефон и банковскую карту. Злоумышленник снял со счёта 30 тысяч рублей, а также оформил онлайн несколько кредитов еще на миллион рублей. Но снять без владельца он смог лишь 230 000 рублей. Тогда фигурант пришёл к пенсионеру и потребовал, чтобы тот пошёл в банк, забрал деньги и отдал ему. Получив отказ, вымогатель избил пожилого мужчину, отобрал у него золотое кольцо и сбежал. .

Ранее неоднократно судимого 35-летнего мужчину стражи порядка задержали и заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Вымогательство». Кроме того, полицейские установили причастность злоумышленника к другим преступлениям.