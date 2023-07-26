Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже варочной панели и гироскутера

Полицейские задержали подозреваемого в серии краж из магазинов в Брянске, в том числе варочной панели, гироскутера и алкоголя. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий брянские стражи порядка задержали ранее судимого 31-летнего уроженца Почепского района. Его подозревали в серии краж из магазинов в областном центре.

Так, он похитил из магазина бытовой техники газовую варочную панель стоимостью 50 тысяч рублей, а из спортивного магазина – гироскутер за 28 тысяч рублей. В нескольких торговых точках с продуктами мужчина забрал терминал сбора данных и алкоголь на 18 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, кому мужчина продал похищенный гироскутер и изъяли технику.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранта взяли под стражу. Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям.