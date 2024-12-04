Брянские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда

Полицейские задержали ранее судимого брянца, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С заявлением о краже велосипеда в полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Он оставил транспорт на улице возле дома по улице Кромской. Непристегнутый тросом велосипед стал легкой добычей для злоумышленника.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. 42-летний брянец уже был судим за кражу. Велосипедом мужчина планировал пользоваться лично. Транспорт правоохранители изъяли.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».