Брянские полицейские задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку

Брянские полицейские задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В ночь на 8 января в селе Высокое Жирятинского района произошёл разбой. В дом пожилой женщине, разбив окно, забрался злоумышленник. Угрожая физической расправой, он забрал у неё 120 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Безработный 31-летний житель Брянского района несколько месяцев назад вышел из тюрьмы, где отбывал срок за кражи и грабеж.

Задержанный рассказал, что был пьян. Жертву он выбрал целенаправленно: мужчина знал об одинокой пенсионерке. Мужчина на такси приехал в село и попросил водителя подождать, пока он якобы включит отопление пожилой родственнице. На похищенные деньги фигурант купил автомобиль.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Разбой». Ему грозит от 7 до 12 лет.