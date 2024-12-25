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Брянские полицейские задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

2024, 25 декабря 09:25 Происшествия
Брянские полицейские задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
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Брянские полицейские задержали жителя Рязанской области, подозреваемого в обмане пенсионерки. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 84-летняя жительница Фокинского района Брянска. Днём к женщине в квартиру пришёл мужчина. Он представился сотрудником газовой службы, осмотрел трубы и плиту на кухне. Незнакомец сообщил о необходимости срочного ремонта техники. Женщина согласилась. За якобы ремонт она отдала купюрой в 5000 рублей. А вечером хозяйка обнаружила, что из тайника в вазе в её спальне пропали ещё около 50 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого. 42-летний уроженец Рязанской области уже был судим. А за это время он успел попасть в колонию за совершение аналогичного преступления.

Фигуранту предъявили обвинение в мошенничестве.

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