Брянские полицейские задержали подозреваемого в причинение ранений супружеской паре
Брянские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причинение огнестрельных ранений супружеской паре. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Инцидент произошёл утром 31 декабря в посёлке Новые Дарковичи. 53-летний мужчина пил в своём доме в компании супружеской пары. Застолье закончилось ссорой. Хозяин выстрелил в гостей. Мужчина и женщина получили ранения.
За сутки правоохранители задержали подозреваемого. Стражи правопорядка выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».