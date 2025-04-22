Брянские полицейские задержали подозреваемого в реабилитации нацизма

Брянские полицейские задержали жителя области, подозреваемого в реабилитации нацизма и клевете в отношении ветерана войны. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудниками Центра противодействия экстремизму задержали 68-летнего жителя Брянской области, находящегося в федеральном розыске. Мужчина обвиняется в клевете и реабилитации нацизма.

В апреле 2024 года фигурант, записывая на видеокамеру интервью для видеохостинга, высказал ложные и порочащие честь ветерана Великой Отечественной войны сведения. Видеозапись он разместил на своём канале в мессенджере.

Фигуранта суд отправил в СИЗО.