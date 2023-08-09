Брянские полицейские задержали подозреваемого в серии краж на 450 тысяч рублей

Брянские полицейские задержали жителя Клинцовского района, подозреваемого в совершении около 30 краж на 450 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Ночью в магазин инструментов в Брянске произошла кража. Злоумышленник отжал окно и забрал из помещения мобильный телефон. Правоохранители быстро вычислили подозреваемого — 29-летнего уроженца Клинцовского района . Мужчину задержали. У него изъяли похищенный гаджет.

При расследовании выяснилось, что это не первое нарушение закона задержанного. Так, в 2022 году фигурант совершил еще девять краж. По ночам он похитил выручку и небольшие по размеру товаров из торговых точек. В помещения он проникал, отжав стамеской пластиковое окно либо дверь. Также подозреваемый перевел себе с банковской карты своей знакомой 24 тысячи рублей.

Кроме того, следователь установила что задержанный причастен еще к 16 кражам из торговых объектов и жилых домов с 2019 по 2020 год. Злоумышленник похищал деньги технику. Часть вещей стражи правопорядка изъяли. Причиненный ущерб превысил 450 000 рублей.

По десяти эпизодам мужчине предъявили обвинение . Суда он ждет под арестом.