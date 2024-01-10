Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже кошельков из сумок

Брянские полицейские задержали жительницу Рязани, подозреваемую в краже кошельков из сумок двух женщин. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Брянска в один день с разницей в пару часов обратились две женщины. У обеих из сумок пропали кошельки с деньгами. Пенсионерка из Советского района лишилась портмоне с 7500 рублей. 41-летняя жительница Бежицкого района обнаружила отсутствие кошелька с 6000 рублей после поездки в маршрутном автобусе.

За сутки оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. Временно проживающая в Брянске 21-летняя жительница Рязани ранее в поле зрения полиции не попадала. По версии следствия, девушка вытащила кошелёк у пенсионерки на остановке общественного транспорта, а затем у второй заявительницы в переполненной маршрутке.

Ущерб фигурантка возместила. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».