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Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже кошельков из сумок

2024, 10 января 15:20 Происшествия
Брянские полицейские задержали подозреваемую в краже кошельков из сумок
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Брянские полицейские задержали жительницу Рязани, подозреваемую в краже кошельков из сумок двух женщин. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию Брянска в один день с разницей в пару часов обратились две женщины. У обеих из сумок пропали кошельки с деньгами. Пенсионерка из Советского района лишилась портмоне с 7500 рублей. 41-летняя жительница Бежицкого района обнаружила отсутствие кошелька с 6000 рублей после поездки в маршрутном автобусе.

За сутки оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую.  Временно проживающая в Брянске 21-летняя жительница Рязани ранее в поле зрения полиции не попадала. По версии следствия, девушка вытащила кошелёк у пенсионерки на остановке общественного транспорта, а затем у второй заявительницы в переполненной маршрутке.

Ущерб фигурантка возместила. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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