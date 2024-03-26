Брянские полицейские задержали подозреваемую в ограблении пенсионерки
Брянские полицейские задержали ранее судимую женщину, подозреваемую в ограблении пожилой соседки. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию обратилась пожилая жительница деревни Бумажная фабрика в Почепском районе. В дом пенсионерки пришла соседка и, не стесняясь присутствия хозяйки, забрала 9600 рублей.
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. 60-летняя жительница уже была судима за аналогичное преступление. Стражи правопорядка изъяли половину похищенной суммы, остальное женщина потратила.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».
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