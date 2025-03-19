Брянские полицейские задержали подозреваемых в краже из арендованной квартиры

Брянские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже из арендованной квартиры. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратилась жительница Володарского района Брянска. Заявительница временно проживает в другом регионе и почти год сдает свою квартиру в аренду.

Первый квартирант спустя пару месяцев оставил вместо себя жить знакомого. Тот исправно перечислял арендные платежи до октября, а затем съехал. Женщина приехала проверить состояние жилья. В квартире она не обнаружила стиральной машины, электропечи, телевизора, мясорубки, блендера и других вещей. Ущерб составил 44 тысячи рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали обоих квартирантов. 36-летние приятели-злоумышленники постепенно распродали имущество хозяйки. У одного из мужчин правоохранители изъяли украденный блендер.

Фигурантам предъявлено обвинение в краже.