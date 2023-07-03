Город32

Брянские полицейские задержали подозреваемых в поджоге иномарки (ВИДЕО)

2023, 03 июля 15:33 Происшествия
Брянские полицейские задержали подозреваемых в поджоге иномарки (ВИДЕО)
Источник фото

Брянские полицейские за сутки раскрыли поджог иномарки и задержали подозреваемых. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию очевидцы сообщили о горящей во дворе дома по улице Строкина в Советском районе Брянска дорогостоящей иномарки. Пожарная служба быстро справилась с огнём. Люди на происшествии не пострадали. 

Оперативники уголовного розыска изучили записи с камеры видеонаблюдения и установили личности подозреваемых в поджоге в течение суток. Ранее судимых жителей областного центра  34 и 45 лет задержали в арендованной квартире. Старший из мужчин менее трёх недель назад вышел из тюрьмы. 

По версии следствия, ночью мужчины подошли к припаркованной иномарке и попытались развести костёр под её передним колесом, но пламя не разгорелось. Подозреваемые добрались до автозаправочной станции и купили несколько литров бензина. Затем они разбили стекло машины, вылили горючую жидкость в салон и подожгли.

Сумму ущерба определит экспертиза. Мотивы поступка злоумышленников устанавливают правоохранители. Возбуждено уголовное дело. Фигурантов взяли под стражу.

Читайте также
Белая Березка попала под обстрел
03 июля 13:47
Белая Березка попала под обстрел
Брянский блогер победил в федеральном проекте
03 июля 13:39
Брянский блогер победил в федеральном проекте
Велосипедиста сбил грузовик на брянской трассе
03 июля 12:47
Велосипедиста сбил грузовик на брянской трассе
Брачный аферист обманул 51-летнюю жительницу Брянска
03 июля 11:36
Брачный аферист обманул 51-летнюю жительницу Брянска

Новости регионов

03.07.2023 14:23
Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах
Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!«, которая пройдет с 3 по 14 июля, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. С начала 2023 года на переездах МЖД произошло 14 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Все столкновения автотранспорта
03.07.2023 13:42
Движение автомобилей через железнодорожный переезд около станции Издешково в Смоленской области будет закрыто 4-6 июля на время ремонта
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, будет временно закрыто с 18:00 4 июля до 03:00 5 июля и 6 июля с 01:00 до 10:00. Это связано с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного полотна в зоне пересечения с автодорогой. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться объездом
28.06.2023 14:47
Есть бизнес-план? Мы поддержим!
Как в регионе помогают предпринимателям? Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый мерам поддержки предпринимателей в Смоленской области.  На вопросы ведущего и смолян ответили начальник департамента инвестиционного развития Смоленской области Екатерина Сырченкова и руководитель регионального центра «Мой бизнес» Сергей Шапкин. Сколько это в процентах? — Смоленская область заняла восьмое место
28.06.2023 14:46
На «Востоке»
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочей поездкой в Краснинском районе.  Глава региона проинспектировал ход работ по реконструкции системы централизованного водоснабжения. «К 1 июня следующего года в Красном введут в эксплуатацию 11 новых артезианских скважин и 11 станций обезжелезивания. Столь масштабная реконструкция системы централизованного водоснабжения райцентра позволит улучшить качество питьевой воды для
28.06.2023 14:45
На родине Гагарина
В Смоленской области в следующем году намерены отметить 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина. Тема затрагивалась в ходе визита врио губернатора Василия Анохина  на малую родину первого космонавта планеты в Гагаринский район. Василий Анохин провёл двухчасовую встречу с жителями и проинспектировал ход реконструкции ряда объектов. «Благодарен гагаринцам за проявленную активность, а главное — инициативу и
28.06.2023 14:43
Кадры в дефиците
Как в регионе решают вопрос с нехваткой медработников? Проблема кадрового дефицита в здравоохранении — одна из самых острых в области. Она не раз поднималась во время встреч врио губернатора Василия Анохина с жителями районов. Этот же вопрос обсуждался в ходе рабочего совещания членов администрации, которое состоялось на прошлой неделе под председательством главы региона. В настоящий

Актуальные темы

На дорогах
Машину с нетрезвой девушкой за рулём остановили брянские инспекторы
Происшествия
Брянская прокуратура требует аннулировать полученные за взятки дипломы
Происшествия
Восемь машин столкнулись на брянской трассе
Общество
Брянский вице-мэр взял семьи добровольцев под патронаж
Разное
Брянец разбил собственный автомобиль в знак протеста

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

С начала года к оптике «Ростелекома» подключились почти 4,5 тысячи брянцев
С начала года к оптике «Ростелекома» подключились почти 4,5 тысячи брянцев

С начала года оптический интернет от «Ростелекома» подключили почти четыре с половиной тысячи жителей Брянской области. При этом 60 % новых пользователей находятся за пределами региональной столицы. Больше всего новых абонентов — в поселке Суземка и селе Мартьяновка Клинцовского района.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд 489 км в Суземке Брянской области будет закрыто 15 и 16 июня на время ремонта
Движение автомобилей через железнодорожный переезд 489 км в Суземке Брянской области будет закрыто 15 и 16 июня на время ремонта

15 и 16 июня в зоне переезда 489 км станции Суземка в Брянской области железнодорожники проведут ремонтные работы.

Брянскэнерго напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности во время грозы
Брянскэнерго напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности во время грозы

В Брянской области установилась теплая погода с возможным возникновением ливней и гроз. В рамках профилактической работы по предупреждению несчастных случаев со сторонними лицами на объектах электросетевого хозяйства филиал ПАО «Россети Центр»– «Брянскэнерго» напоминает жителям Брянщины о необходимости соблюдения правил поведения во время прохождения грозового периода:

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.