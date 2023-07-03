Брянские полицейские задержали подозреваемых в поджоге иномарки (ВИДЕО)

Брянские полицейские за сутки раскрыли поджог иномарки и задержали подозреваемых. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию очевидцы сообщили о горящей во дворе дома по улице Строкина в Советском районе Брянска дорогостоящей иномарки. Пожарная служба быстро справилась с огнём. Люди на происшествии не пострадали.

Оперативники уголовного розыска изучили записи с камеры видеонаблюдения и установили личности подозреваемых в поджоге в течение суток. Ранее судимых жителей областного центра 34 и 45 лет задержали в арендованной квартире. Старший из мужчин менее трёх недель назад вышел из тюрьмы.

По версии следствия, ночью мужчины подошли к припаркованной иномарке и попытались развести костёр под её передним колесом, но пламя не разгорелось. Подозреваемые добрались до автозаправочной станции и купили несколько литров бензина. Затем они разбили стекло машины, вылили горючую жидкость в салон и подожгли.

Сумму ущерба определит экспертиза. Мотивы поступка злоумышленников устанавливают правоохранители. Возбуждено уголовное дело. Фигурантов взяли под стражу.