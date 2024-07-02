Брянские полицейские задержали подозреваемых в похищении иностранца

Брянские полицейские задержали подозреваемых в похищении итальянского предпринимателя. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Тверскому району города Москвы поступило заявление от работницы российского представительства итальянской компании. Она сообщила, что её работодатель перестал выходить на связь.

Стражи порядка выяснили, что около дома на Садовой-Триумфальной улице неизвестные схватили гражданина Италии, усадили его в автомобиль и скрылись. Правоохранители установили местонахождение подозреваемых и похищенного человека. Они находились в частном доме в Брянске.

Оперативники и спецназ Росгвардии задержали злоумышленников и освободили иностранца. Также правоохранители обнаружили в доме пистолет.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ. Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», – уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.