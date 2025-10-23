Брянские полицейские задержали похитившего у пенсионера 8,9 млн рублей ростовчанина

Брянские полицейские задержали жителя Ростовской области, похитившего у пенсионера 8,9 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска и управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий полиции Брянской области задержали 23-летнего жителя города Азова Ростовской области. Мужчину подозревают в пособничестве дистанционным мошенникам.

Злоумышленник позвонили 60-летнему жителю региона. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что счета пенсионера используются для финансирования противоправной деятельности. Затем с потерпевшим начал разговор якобы представитель банка. Тот проинформировал о якобы блокировке всех счетов. Чтобы сохранить сбережения, он предложил срочно снять все деньги и перевести их на «безопасный счёт». За наличностью к пенсионеру пришёл фигурант. Потерпевший передал ему сумку с 8,9 млн рублей. Подозреваемый перевёл их сообщникам, оставив себе около 30 тысяч рублей.

Молодой человек вернулся в Ростовскую область. Там его и задержали стражи порядка. Правоохранителям он пояснил, что подработку нашёл в мессенджере. Он знал, что нарушает закон, но решил быстро заработать.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.