Брянские полицейские задержали продавцов немаркированных сигарет

При обыске в торговых точках, принадлежащих задержанным, стражи порядка изъяли более 3350 пачек немаркированного табака. Доход злоумышленников от продажи сигарет превысил 382 тысячи рублей.

По информации УМВД России по Брянской области, на территории областного центра и Брянского района обнаружили продажу немаркированных сигарет белорусского производства.

В Смоленске прошли соревнования по баскетболу и рыбной ловле 23 января в областном центре прошли соревнования по баскетболу и рыбной ловле, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В открытом чемпионате по зимней ловле на мормышку кроме жителей Смоленска приняли участие рыболовы из Вязьмы, Рудни и Ярцево. В двух турах продолжительностью два с половиной часа каждый максимальные уловы, преимущественно плотвы, окуня и ерша, составили 953 грамма и

При пожаре в Угранском районе пострадал человек В 08:09 29 января 2021 года в деревне Городище произошел пожар с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место пожара отправились автоцистерны и шесть человек личного состава. В результате пожара строение дома повреждено огнём. Также при пожаре пострадал человек. Подробности травм не сообщаются. Напомним, огонь уничтожил жилой дом в деревне Мурыгино.

Перед судом предстанет житель Смоленской области, присвоивший собственность работодателя В линейный отдел МВД России на станции Смоленск обратился представитель Сервисного Локомотивного депо станции Вязьма. Он сообщил, что со склада железнодорожной организации пропала бухта медного провода, предназначенного для комплектования железнодорожного оборудования. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортным полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 46-летний местный житель, являющийся работником этого же предприятия. Подозреваемого задержали в

В Смоленске ограничат движение в центре города На нескольких улицах Смоленска введут ограничения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет: — ограничено движение транспортных средств с 19.00 29 января до 19.00 31 января по улицам Октябрьской Революции (от улицы Пржевальского до улицы Коммунистической), Коммунистической (от улицы Глинки до улицы Октябрьской Революции), Карла Маркса, Глинки, Маяковского, Коненкова. — прекращено движение транспортных средств с 06.00 до 19.00 30 и 31 января по

ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Смоленской области более 827 млн рублей в 2020 году ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России и уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В январе – декабре 2020 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, расположенных в границах Московской железной дороги, составила около 16 млрд рублей, из них в бюджет Смоленской области – 827,8 млн рублей.