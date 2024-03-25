Брянские полицейские задержали стрелявшего по птицам из «пневматики» мужчину

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего по птицам из пневматического пистолета около жилых домов в Брянске. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В дежурную часть обратилась жительница Бежицкого района Брянска. Она сообщила, что между домами по улице Орловской мужчина стреляет по птицам из пистолета.

Прибывшие на вызов стражи порядка задержали нарушителя. У мужчины полицейские изъяли пневматический пистолет. 40-летний брянец уже был судим за угрозу убийством, неуплату алиментов, а также неоднократно привлекался к административной ответственности.

Полиция проводит проверку.