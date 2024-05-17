Брянские полицейские задержали троих интернет-мошенников

Брянские полицейские задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве граждан. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 20-летний житель города Клинцы.В интернет он нашёл информацию о продаже мобильного телефона. Заявитель пообщался с продавцов и перевёл 35 500 рублей на его счёт. После этого собеседник исчез, каки и объявление с сайта.

Стражи правопорядка установили подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Клинцовского района.

В аналогичную ситуацию попал 37-летний житель Брянск. Он хотел купить в Сети инструменты и пылесос. За товары он перевёл на счёт неблагонадёжного продавца 30 500 рублей. Полицейские выяснили, что причастен к мошенничеству ранее судимый 38-летний житель Почепского района.

Ещё одной жертвой стала 44-летняя жительница Севска. Она заинтересовалась предложением о продаже автозапчастей. На указанный продавцом счёт женщина перевела 79 500 рублей, но товар так и не получила. По подозрению в мошенничестве оперативники уголовного розыска задержали 34-летнего жителя Ростова-на-Дону.

Возбуждены уголовные дела. Правоохранители устанавливают причастность фигурантов к аналогичным преступлениям.