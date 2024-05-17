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Брянские полицейские задержали троих интернет-мошенников

2024, 17 мая 09:26 Происшествия
Брянские полицейские задержали троих интернет-мошенников
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Брянские полицейские задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве граждан. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратился 20-летний житель города Клинцы.В интернет он нашёл информацию о продаже мобильного телефона. Заявитель пообщался с продавцов и перевёл 35 500 рублей на его счёт. После этого собеседник исчез, каки и объявление с сайта. 

Стражи правопорядка установили подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Клинцовского района. 

В аналогичную ситуацию попал  37-летний житель Брянск. Он хотел купить в Сети  инструменты и пылесос. За товары он перевёл на счёт неблагонадёжного продавца 30 500 рублей. Полицейские выяснили, что причастен к мошенничеству ранее судимый 38-летний житель Почепского района.

Ещё одной жертвой стала 44-летняя жительница Севска. Она заинтересовалась предложением о продаже автозапчастей. На указанный продавцом счёт женщина перевела 79 500 рублей, но товар так и не получила. По подозрению в мошенничестве оперативники уголовного розыска задержали 34-летнего жителя Ростова-на-Дону.

Возбуждены уголовные дела. Правоохранители устанавливают причастность фигурантов к аналогичным преступлениям.

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