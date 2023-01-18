Брянские полицейские задержали трёх курьеров телефонных мошенников

За один день стражи порядка в Брянске задержали трёх курьеров телефонных обманщиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Жертвами телефонных мошенников за один день стали восемь жителей Брянска. Всем им сообщили о пропавших родственниках, попавших в ДТП. Деньги злоумышленники просили якобы для оказания медицинской помощи или для того, чтобы виновник смог избежать ответственности. Потерпевшие передали прибывших курьерам более двух миллионов рублей.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по городу Брянску задержали трёх подельников телефонных обманщиков – ранее судимого 19-летнего жителя Московской области, 20-летнего жителя Брянска и 21-летнего уроженца Благовещенска. У одного из молодых людей полицейские изъяли 700 тысяч рублей. Он не успел перевести нанимателям.

Фигуранты получили от анонимных работодателей в мессенджере предложение о лёгком заработке. За процент они согласились забирать деньги у пожилых людей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Устанавливается причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений.