Брянские правоохранители изъяли 158 граммов наркотиков

Правоохранители изъяли 158 граммов наркотиков у жителя Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Володарском районе Брянска сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 44-летнего мужчину. Его подозревали в причастности к сбыту запрещенных веществ.

При обыске в квартире задержанного полицейские обнаружили 158 граммов гашиша. Он должен был сделать «закладки» с наркотиком в областном центре.

В мобильном телефоне задержанного правоохран тели нашли координаты мест тайников. Стражи порядка изъяли еще пять «закладок». В результате работы полицейских до наркопотребителей не дошли почти 2300 разовых доз наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта суд заключил под стражу на время расследования.