Брянские правоохранители изъяли более 47 тыс пачек контрафактных сигарет на пять с половиной млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следственное управление УМВД города Брянска направило в суд уголовное дело о хранении и сбыте немаркированных табачных изделий.

По версии следствия, с июля 2020 года по июнь 2021 года 33-летний уроженец Калужской области купил крупную партию немаркированных сигарет производства одной из стран ближнего зарубежья для перепродажи. В жилье фигуранта, а также в четырех торговых киосках в Советском районе сотрудники полиции изъяли более 47 тысяч пачек сигарет, стоимостью более пяти с половиной миллионов рублей.

Фигуранту грозит до шести лет колонии со штрафом до миллиона рублей.