Брянские правоохранители раскрыли убийство 23-летней давности

Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийство 23-летней давности. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве, возбужденное 23 года назад. Вечером 7 июля 2002 года около завода в Бежицком районе города Брянска было обнаружено тело мужчины с колото-резаными и огнестрельными ранениями. На первоначальном этапе преступление не раскрыли. Сотрудники следственного комитета и полиции провели кропотливую работу.

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Брянской области совместно с коллегами из Бежицкого района областного центра задержали 64-летнего местного жителя», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следователей, фигурант прибыл к проходной предприятия и без видимой причины стал стрелять из малокалиберной винтовки в выходящих с территории завода людей. На одного он также напал с холодным оружием. Мужчина умер от полученных травм. Два человека попали в больницу с огнестрельными ранениями.

«Один из выживших потерпевших сначала сообщил сведения о стрелявшем, но затем отказался от своих показаний. Впоследствии он рассказал, что в ходе расследования стал получать угрозы расправы и был вынужден молчать», – рассказала Ирина Волк.

Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух человек. Суд заключил его под стражу.