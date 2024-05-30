Брянские правоохранители возбудили дело об организации незаконной миграции

Правоохранители возбудили дело об организации незаконной миграции по факту установления фиктивного отцовства иностранца над брянской девочкой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Новозыбковская межрайонная прокуратура выявила нарушение миграционного законодательства. Так, в сентябре 2022 года жительница Новозыбковского района за деньги установила отцовство гражданина Таджикистана над своей несовершеннолетней дочерью. После этого иностранец обратился за видом на жительство. Он получил документы в упрощенном порядке, так как на его иждивении находился несовершеннолетний ребенок. При этом в воспитании девочки мужчина участвовать не планировал.
Прокурор обратился в суд с иском. Высшая инстанция признала факт установления отцовства недействительным. Также по материалам проверки следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.
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