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Брянские правоохранители задержали угонщика

2024, 21 марта 09:05 Происшествия
Брянские правоохранители задержали угонщика
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Брянские правоохранители задержали угонщика, попавшего в ДТП на машине знакомой. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

С заявление о пропаже автомобиля в полицию обратилась жительница Мглинского района. «ВАЗ 21103» исчез со двора доме потерпевшей. 

Транспортное средство с повреждениями правоохранители нашли трассе «Мглин – Почеп». Угонщик бросил машину после ДТП.

Полицейские задержали подозреваемого.  Им оказался 25-летний знакомый потерпевшей. Ранее он уже был судим. Молодой человек признался, что пьян и без спроса взял машину приятельницы.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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