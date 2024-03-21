Брянские правоохранители задержали угонщика
Брянские правоохранители задержали угонщика, попавшего в ДТП на машине знакомой. Об этом рассказали в региональном УМВД.
С заявление о пропаже автомобиля в полицию обратилась жительница Мглинского района. «ВАЗ 21103» исчез со двора доме потерпевшей.
Транспортное средство с повреждениями правоохранители нашли трассе «Мглин – Почеп». Угонщик бросил машину после ДТП.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний знакомый потерпевшей. Ранее он уже был судим. Молодой человек признался, что пьян и без спроса взял машину приятельницы.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также
Новости регионов
Год на посту
Что сделано Василием Анохиным за время руководства областью. 17 марта исполнился год, как Смоленский регион возглавляет Василий Анохин. Напомним, что до сентября 2023 году он руководил Смоленщиной в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. А 20 сентября вступил в должность губернатора без приставки врио – по итогам выборов 8–10 сентября он заручился рекордной поддержкой избирателей – за него проголосовали более 86,6% смолян. Что изменилось за прошедший год? Поддержка