Брянские приставы ищут двух девочек

Брянские судебные приставы ищут двух девочек и их отца. Ориентировку разместили на сайте ведомства.

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов разыскивают Элину Усоян, 2014 года рождения, Амелию Усоян, 2021 года рождения, а также их отца Мирана Бахтаваровича Усоян. Розыск объявлен в рамках исполнительного производства об определении места жительства девочек.

Жителей региона просят помочь в поисках. Полезную информацию можно сообщить по телефонам 8 (4832) 66-92-59 (Църнелова Юлия Леонидовна), 8 (48353) 2-23-37 (Разенков Владимир Аркадьевич), 8 (4832)66-92-92 (дежурная часть УФССП России по Брянской области).