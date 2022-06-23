Брянские росгвардейцы нашли пропавшего ребёнка

13-летняя девочка с ограничениями здоровья ушла из дома.

Росгвардейцы брянской области нашли пропавшего ребёнка.

13-летняя девочка с ограниченными возможностями здоровья была объявлена в розыск. Подросток ушла из дома рано утром и пропал.

Сотрудники вневедомственной охраны, получили ориентировку и приступили к поискам. Девочку нашли в трёх километрах от дома. Ребёнка отвезли в полицию, откуда её забрали родные.