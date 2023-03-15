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Брянские следователи ищут очевидцев ДТП с рейсовым автобусом

2023, 15 марта 10:51 Происшествия
Брянские следователи ищут очевидцев ДТП с рейсовым автобусом
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Брянские следователи ищут очевидцев аварии с рейсовым автобусом, унесшей жизни троих человек.

Следственный комитет Брянской области расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса «Санкт-Петербург — Брянск» и грузового автомобиля DAF на трассе в Жуковском районе. Напомним, в аварии три человека погибли и шесть пострадали.

Следователи ищут очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а также записи с камер видеорегистраторов. Информацию можно передать в Фокинский межрайонный следственный отдел города Брянска 8 (4832) 62-15-93, 62-15-59, в следственное управление по Брянской области 8 (4832) 62-01-76 или 123 (для сотовой связи).

 

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