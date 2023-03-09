Три человека погибли в аварии с автобусом на брянской трассе

Три человека погибли при столкновении рейсового автобуса и фуры на брянской трассе.

Подробности утреннего происшествия сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла около 10 часов 15 минут на 165 километре федеральной автомобильной дороги «Орел – Смоленск» в Жуковском районе. Водитель рейсового Huyndai не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Транспорт с пассажирами по касательной задел один грузовик DAF, а потом лоб в лоб столкнулся со второй фурой DAF.

31-летний водитель автобуса и одна пассажирка погибли. Ещё шесть человек госпитализированы. Также смертельные травмы получил 62-летний водитель второго грузовика.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.