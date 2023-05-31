Брянские следователи отправили двух участников банды «саранские» под суд за убийство и бандитизм.

Региональный следственный комитет закончил расследование уголовных дел об участии в банде и убийствах. В преступлениях обвиняют 55-летнего и 57-летнего жителей Брянской области.

По версии следствия, не позднее 1995 года обвиняемые в городе Брянске добровольно вступили в так называемую банду «Саранские» и возглавляемую уроженцем города Саранска Мордовской АССР. Один из мужчин занимался изменением идентификационных номеров угнанных транспортных средств, а также скрыл следы убийства, совершенного в 2008 году. Другой участник планировал и организовывал убийства, обеспечивал банду оружием. С 2003 года по 2009 год в городе Брянске им совместно с иными участниками банды совершено четыре тяжких преступления.

Оба обвиняемых признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения. В отношении лидера банды и других участников расследование продолжается.