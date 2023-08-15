Брянские следователи раскрыли убийство в Жуковке

Брянские следователи задержали подозреваемого в убийстве жителя Жуковки.

9 августа около дома по улице Некрасова в городе Жуковка прохожие нашли тело 49-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Но свидетелей происшествия не было.

Опытные следователи-криминалисты и оперативники восстановили хронологию событий и обнаружили важные следы преступления с помощью специальной техники. Правоохранители вычислили подозреваемого. Неоднократно судимый 45-летний житель города Жуковка был задержан. Он признал свою вину. Фигурант поссорился с потерпевшим и несколько раз ударил его по голове. Травмы оказались смертельными.

Мужчина заключен под стражу до суда.