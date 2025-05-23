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Брянские следователи стали бронзовыми призёрами турнира по волейболу

2025, 23 мая 17:21 Происшествия
Брянские следователи стали бронзовыми призёрами турнира по волейболу
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Брянские следователи стали бронзовыми призёрами турнира по волейболу в рамках всероссийской спартакиады. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. 

 

В Тамбове в рамках отборочного этапа Всероссийской спартакиады Следственного комитета России прошли соревнования по волейболу. В спортивно-тренировочном центре «Тамбов»собрались команды следственных управлений по Курской, Брянской, Рязанской, Воронежской, Орловской, Ивановской, Тамбовской и Липецкой областям.

По итогам всех встреч команда Брянской области заняла третье место. Выиграли турнир следователи из рязанского ведомства.

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