Брянские следователи установили факт легализации полученных от торговли наркотиками денег

Брянские следователи установили факт легализации 350 тысяч рублей, полученных от торговли наркотиками. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Бежицком районе Брянска оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 26-летнего жителя областного центра. В арендуемом гараже он хранил запрещённые вещества, предназначенные для сбыта. Правоохранители изъяли свыше 750 граммов синтетических наркотиков.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что на вырученные от торговли наркотиками деньги фигурант купил криптовалюту. Её он конвертировал в рубли и обналичивал. Сумма легализованных денег превысила 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.